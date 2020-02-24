Жительница Биробиджана откусила губу танцующей на дискотеке девушке

Биробиджан, 24 февраля. Жительница Биробиджана напала на танцующую на дискотеке девушку и откусила ей губу, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Инцидент произошел осенью 2017 года в столице ЕАО. Двадцатидевятилетняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела, ее обвинили в неизгладимом обезображивании лица человека.

По данным ведомства, в ходе конфликта с другой женщиной, обвиняемая схватила ее за волосы и укусила за губу. На суде обвиняемая отрицала свою вину.

Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно, пишет издание Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина поссорился с девушкой, после чего жестоко избил и откусил ей ухо.