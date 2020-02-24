Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Турцией

Москва, 24 февраля. Российские специалисты в рамках Договора по открытому небу проведут мониторинрговый полет над турецкой территорией. Об этом сообщил руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Министерство обороны РФ) Сергей Рыжков.

По его словам, наблюдательный полет над Турцией запланирован на период с 25 по 28 февраля нынешнего года с аэродрома «Эскишехир».

«Максимальная дальность полета составит 1900 км», — сказал Рыжков, добавив, что для этих целей будет задействован ТУ-154М ЛК-1.

Кроме того, он подчеркнул, что российский самолет выполнит полет по согласованному с Анкарой маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения устройств мониторинга.