Нюша растрогала фанатов нежным фото с мужем

Москва, 24 февраля. Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, опубликовала в Instagram трогательный снимок с мужем. Исполнительница сопроводила публикацию стихотворением.

Нюша решила поздравить своего супруга с Днем защитника Отечества, посвятив ему строки из стихотворения «Мужество» поэтессы Лейлы Джиоевой.

«Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, Ведь нужно в жизни стойким быть всегда, Уверенным в себе, не возгордиться, Быть мужественным нужно до конца», ― процитировала звезда.

Трогательным снимок дополнил поздравление и вызвал умиление у поклонников певицы. На фото Нюша нежно обнимает своего мужа Игоря Сивова, с закрытыми глазами прижимаясь к его торсу.

«Какие вы красивые, счастья вам», ― восхитилась marina_d90.

«Красивые такие», ― отметила kamenka.nail.rnd.

Ранее Нюша выложила в Instagram эротическое фото, на котором она позирует в стильном черном купальнике. Фанаты оказались в восторге от красоты девушки и ее стройной фигуры, однако некоторых гораздо больше заинтересовал ее комментарий к снимкам. Подпись к фото породила слухи о готовящейся к выходу новой песне.

Примечательно, что Нюша уже фотографировалась в этом купальнике. При этом певица решила предстать перед подписчиками без макияжа. Пользователи отметили естественную красоту Нюши, которой не нужны тени и помада.