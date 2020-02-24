Муцениеце объявила о разводе с Прилучным

Москва, 24 февраля. Актриса и модель Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным. В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором объяснила ситуацию подписчиками.

Слухи о разладе в отношениях звездной пары ходили давно, но не находили подтверждения. Однажды влюбленные расставались на время, но лишь для того, чтобы проверить чувства.

В понедельник Муцениеце опубликовала пост, в котором призналась, что они с супругом изначально хотели сообщить обо всем общественности в определенное время, чтобы «не испортить имидж». Но актриса не выдержала и обо всем рассказала поклонникам.

«Пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Я рада, что мой имидж на дне, я совсем не образец ни в чем, и так хорошо это признать. Облажалась во всем», — написала Муцениеце.

Актриса добавила, что по-прежнему любит супруга и благодарна ему за многое.

«Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви!» — призналась она.

Муцениеце в заключение подчеркнула, что развод стал обоюдным решением супругов. Она попросила прессу и фанатов не тревожить их с мужем.

Напомним, актеры познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». Летом 2011 года звездная пара тайно заключила брак в столичном ЗАГСе. Спустя полтора года на свет появился их сын, которого решили назвать Тимофеем. Весной 2016 года у супругов родилась дочь Мия. Актеры живут в элитном коттеджном поселке Трувиль в Одинцовском районе Подмосковья.

Накануне Муцениеце рассказала о подарке, который задумала для дочери Мии. Девушка хочет, чтобы девочку поздравил знаменитый певец Егор Крид. Вот только актрисе не отвечает ни сам исполнитель, ни его представители.