Гончарук посоветовал украинцам торговать наркотиками, чтобы выплатить ипотеку

Киев, 24 февраля. Наркотиками или оружием необходимо торговать, чтобы на сегодняшний день украинцы смогли выплачивать ипотеку. Об этом заявил журналистам в понедельник глава правительства Украины Алексей Гончарук.

По словам украинского премьера, ипотека сейчас недоступна, поскольку ставки очень высокие. Он не исключил, что надо торговать запрещенными веществами и оружием, чтобы суметь вырваться из ипотечных оков.

«Наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно», — заявил премьер-министр.

По его словам, кабмин активно работает над тем, чтобы «банки кредитовали дешево». По его мнению, если финансовые учреждения будут кредитовать экономику страны, то это даст возможность и ресурс развиваться.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что в 2020 году ставки по ипотеке могут снизиться до 14-15%.

Напомним, будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский выступал в поддержку легализации медицинской марихуаны. Тогда он отмечал, что не считает необходимой «полную легализацию» наркотических средств. Украинских избирателей возмутила такая инициатива. По их словам, сообщал «Царьград», власти страны «обкурятся, и все проблемы сразу исчезнут».