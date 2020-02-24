«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали в Париже за 480 тысяч евро

Париж, 24 февраля. Репродукция картины художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза», собранная из кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже за более чем 480 тысяч евро. Об этом объявил аукционный дом Articurial.

«Есть результат! «Рубик Мона Лиза» (…) была продана за 480 200 евро, в четыре раза превысив оценку», — написали организаторы аукциона в микроблоге Twitter.

Изначально специалисты предполагали, что продадут работу за 120-150 тысяч евро. Пока неизвестно, кто стал обладателем этой репродукции известного полотна.

Invader's 'Rubik Mona Lisa' shatters estimate at Paris modern art auction https://t.co/Oh1ObaYZwW pic.twitter.com/pGKrC4mVqP — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 24, 2020

Ее автором выступил анонимный французский художник под псевдонимом «Захватчик» (Invader), свое лицо он прячет под маской. Работу «Рубик Мона Лиза» он закончил в 2005 году, ему потребовалось 330 головоломок.

«Кубик Рубика — очень увлекательный материал. Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 миллиардов комбинаций разных цветов?» — отметил художник.

«Мона Лиза» или «Джоконда» стала одним из самых известных произведений да Винчи. Итальянские медики ранее высказали предположение, что автор не смог закончить работу над полотном из-за дисфункции кисти — так называемой «когтистой руки». Ранее исследователи считали, что приличной был инсульт, ставший результатом вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов.