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«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали в Париже за 480 тысяч евро

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«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали в Париже за 480 тысяч евро

Париж, 24 февраля. Репродукция картины художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза», собранная из кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже за более чем 480 тысяч евро. Об этом объявил аукционный дом Articurial.

«Есть результат! «Рубик Мона Лиза» (…) была продана за 480 200 евро, в четыре раза превысив оценку», — написали организаторы аукциона в микроблоге Twitter.

Изначально специалисты предполагали, что продадут работу за 120-150 тысяч евро. Пока неизвестно, кто стал обладателем этой репродукции известного полотна.

Ее автором выступил анонимный французский художник под псевдонимом «Захватчик» (Invader), свое лицо он прячет под маской. Работу «Рубик Мона Лиза» он закончил в 2005 году, ему потребовалось 330 головоломок.

«Кубик Рубика — очень увлекательный материал. Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 миллиардов комбинаций разных цветов?» — отметил художник.

«Мона Лиза» или «Джоконда» стала одним из самых известных произведений да Винчи. Итальянские медики ранее высказали предположение, что автор не смог закончить работу над полотном из-за дисфункции кисти — так называемой «когтистой руки». Ранее исследователи считали, что приличной был инсульт, ставший результатом вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов.

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Источник: Twitter аукционного дома Articurial
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