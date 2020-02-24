Буддийский Новый год 2020: традиции, ритуалы, что сделать сегодня для удачи на 12 месяцев

В ночь на 24 февраля российские буддисты начали отмечать Сагаалган (в переводе с монгольского — «Белый месяц») — начало нового года по лунно-солнечному календарю. Считается, что от того, как проведешь этот день, зависит твое благополучие в последующие 12 месяцев. Кроме того, в 2020 году начинается еще и новый календарный цикл, который сулит человечеству глобальные изменения. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Начало больших перемен

У последователей Будды тибетской традиции Новый год наступает в первое весеннее новолуние. В 2020 году оно выпало на 24 февраля. Именно сегодня вступает в свои права Белая Металлическая мышь, с которой начинается 12-летний календарный цикл. А это значит, что впереди большие перемены и начало фундаментальных процессов, отметил замглавы Буддийской традиционной сангхи России, настоятель Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй», лама Буда Бадмаев. Он советует в 2020 году начинать реализацию различных глобальных идей. Главное, чтобы они были добродетельными.

О том, что сулит год Мыши (или Крысы) представителям разных знаков восточного календаря и зодиака, читайте здесь.

Особенности праздника Сагаалган

Буддисты России отмечают Новый год в первые три дня праздника Сагаалган, который длится целый месяц. Поскольку праздник символизирует приход весны и обновление, то это самое благоприятное время для проведения ритуалов очищения на физическом, ментальном и духовном уровнях. Также принято в это время консультироваться с ламой-астрологом (зурхайшаном), который делает прогноз на грядущий год.

В преддверии Нового года буддисты проводят обряд Дугжууба, сжигая в ритуальном костре табалены — фигурки из муки и воды либо из носовых платков, которые символизируют болезни, грехи и несчастья уходящего года. Этим обрядом верующие открывают дорогу будущему году.

Подготовка к празднику традиционно начинается с наведения порядка в доме, избавления от старых и ненужных вещей, наведения чистоты в дацанах силами прихожан. Таким образом буддисты освобождают свой ум и подготавливают дух для восприятия нового.

В буддийских храмах в это время проходят специальные молебны (хуралы) и обряды, в том числе Монлам Ченмо (в переводе с тибетского — «Великий молебен»), который в этом году начнется 26 февраля. Он и продлится 15 дней — в память о 15 чудесах, по преданию, совершенных Буддой Шакьямуни в индийском городе Шравасти.

Когда Новый год наступил — это происходит в пять утра первого лунного дня весны, после утреннего хурала верующие совершают обряд Далага — призыв благоденствия и благополучия, а затем обмениваются хадаками (разноцветными ритуальными шелковыми шарфами).

Белая пища, Белый старец и «кони удачи»

Сагаалган — это большой праздник, который принято отмечать в кругу семьи и друзей за щедрым и красиво сервированным столом. Особое место на нем должна занимать так называемая белая пища — блюда из молока, творога, сметаны или масла. Принято дарить друг другу подарки и выказывать особое почтение старикам, протягивая им руки ладонями вверх, как бы намереваясь их поддержать.

Есть в буддийской культуре и свой аналог Деда Мороза. Его зовут Белым старцем, он изображается в образе облаченного в белые одеяния отшельника с большой седой бородой и посохом. Белый старец считается бодхисаттвой, то есть просветленным, который отказался от нирваны и остался на земле, чтобы покровительствовать человеку и всему живому. Белого старца обычно награждают эпитетами «Хозяин года» или «Хозяин мира».

Также в первые дни Сагаалгана принято освящать у лам хий-моринов — молитвенные флажки «Конь ветра», которые в тибетской культуре являются символом жизненной силы и защитой человека. После освящения «флажки удачи» развешивают в дацанах. Если «конь удачи» провиснет вниз, значит, силы идут на убыль и надо поберечься, если флажок взлетает ввысь, год будет удачным и счастливым.