Похищенный в Триполи Шугалей проведет свой день рождения в тюрьме «Митига»

Российские социологи продолжают незаконно удерживаться в тяжелых условиях тюрьмы «Митига» в Триполи. Сегодня, в день рождения одного из похищенных граждан РФ — Максима Шугалея, — глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал, как отправлял своего коллегу в Ливию на согласованное с триполитанскими властями задание.

24 февраля празднует свой день рождения один из похищенных в Триполи в прошлом году сотрудников ФЗНЦ, Максим Шугалей. Вместо того, чтобы быть в этот день со своей семьей, в кругу близких людей, он находится в одной из самых опасных неофициальных тюрем ливийской столицы «Митига». В этом году это страшное место стало еще более опасным, когда сюда прибыли сирийские боевики и турецкие наемники. Они переоборудовали казематы в военную базу, фактически выставив всех заключенных в качестве живого щита Правительства национального согласия (ПНС) и его главы Файеза Сарраджа.

При этом ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари просил мировые организации призвать ПНС переместить всех задержанных в безопасное место. Однако добиться результатов не удалось, и похищенные россияне каждый день подвергаются смертельной опасности.

«Причем есть уже подтвержденная информация, что в Триполи сейчас пытаются верховодить уже не только местные террористы, но и приехавшие им на «подмогу» боевики из Сирии, а также турецкие наемники — то есть абсолютно «разноцветные», разнообразные массы самых отъявленных злодеев, подлецов и убийц», — отметил в своем недавнем сообщении Александр Малькевич.

Вместе с тем глава ФЗНЦ вспоминает, как еще в 2019 году за неделю до дня рождения Максима он встретился с ним, чтобы обсудить предстоящее исследование в Ливии. Тогда их особенно интересовало, что происходит в стране, где в 2011 году убили ее прошлого лидера — Муаммара Каддафи. К тому же в республику привнесли западные ценности, и социологам стало любопытно узнать, как изменилось общественное сознание за прошедшие 8 лет.

«Узнали! Максим успел передать большинство своих исследований из Ливии. И те данные, те цифры и опросы, конечно, показали, какое жуткое будущее готовят «цивилизованные» страны для тех, кого, по их мнению, нужно «поставить на путь истинный». Страна находится, по сути, в руинах, а жители с тоской вспоминают времена Муаммара Каддафи...», — сообщил Малькевич.

Он добавил, что сейчас он вместе с неравнодушными людьми делает все, чтобы достучаться до мировой общественности и раскрыть им глаза на происходящее в Ливии.

«Мы бьемся за то, чтобы вернуть Максима и его товарища Самера Суэйфана домой», — добавил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Для этого начиная с 13 февраля была запущена общероссийская акция в поддержку похищенных соотечественников. Ежедневно люди приходят к московскому посольству Ливии, чтобы высказать свое несогласие с происходящим. Одиночные пикеты поддержали политолог Николай Стариков, депутат Государственной думы Виталий Милонов, коллега социологов Александр Прокофьев, а также многие другие общественные деятели и журналисты.

Напомним, что Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года в Триполи члены группировки RADA, которая находится на службе террористического «МВД» ПНС Ливии. Члены этой группировки, которую возглавляет преступник Абд аль Рауф Карра, контролируют тюрьму «Митига». Эти боевики известны своими преступлениями — ООН обвиняет их в пытках, похищении людей с целью выкупа, а также в убийствах. При этом против незаконно задержанных социологов до сих пор не вынесены обвинения.