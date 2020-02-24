Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

Дамаск, 24 февраля. Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за минувшие сутки, об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 805 беженцев», ― говорится в сообщении.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 258 человек, в том числе 78 женщин и 132 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в Сирию вернулись 547 человек, из них 164 ― женщины, 279 ― дети. В места постоянного проживания на территории Сирии вернулись почти 1,5 тысячи человек.

За прошедшие сутки инженеры сирийской армии разминировали 2,7 гектара территории в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Аль-Харра (провинция Даръа).

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) ранее сообщил о событиях в Сирии 23 февраля. По данным ФАН, в Эс-Сувейде на мине, оставленной террористами, подорвался гражданский, неизвестные застрелили жителя Дейр-эз-Зора.