Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 24 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз», — сообщили в ДНР.

По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли территорию республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 41 боеприпас по территории ДНР.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы.

Напомним, бессрочный режим прекращения огня в районе линии соприкосновения в Донбассе был введен с 21 июля прошлого года после встречи в Минске контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, подразделения ВСУ практически ежедневно нарушают перемирие.

В понедельник, 24 февраля, в представитель Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК сообщил, что ВСУ пять раз нарушили режим перемирия за прошедшие сутки.