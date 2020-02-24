Муж Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном

Москва, 24 февраля. Хоккеист Игорь Макаров показал архивное селфи со своей известной супругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, и отметил, что за годы отношений возлюбленная нисколько не изменилась и даже стала выглядеть моложе.

На личной странице в Instagram спортсмен опубликовал фото семилетней давности, на котром запечатлен с женой. Хоккеист заметил, что с тех пор его возлюбленная совсем не постарела.

За феноменальную способность сохранять молодость Макаров в шутку назвал супругу Бенджамином Баттоном, который вопреки течению времени терял годы с каждым днем.

«Семь лет назад… Бенджамин Баттон со мной», — подписал снимок спортсмен.

На приятное сравнение с героем Фицджеральда Кудрявцева не отреагировала, но с теплотой вспомнила те годы.

«Эх!!!! Было время», — отметила она в комментариях.

Подписчики со сравнением Макарова согласились. Они написали, что и сам спортсмен сохранился прекрасно. По мнению поклонников, распознать срок давности фотографии можно только по ее неважному качеству.

«Лера не меняется», — констатировал пользователь samsung.19797494. «Оба Баттоны», — заметила tihonja. «Точно!!! Лера, вам пора открыть свой «секрет на миллион» — чей Вы потомок: Дункана Маклауда или Бенджамина Б.?!» — предложила annaboss8319. «Если честно, только по качеству фотографии можно это понять! Вы совсем не изменились!» — заявил nimirovskaiatatian. «Любовь — это когда на двоих одно каре!» — заметив практически одинаковые прически написала kartini_tmn.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году, через пять лет у них родилась дочь Мария. От других отношений у Кудрявцевой есть сын Жан. Сейчас ему 29 лет, в 2018 году он подарил ведущей внука.

Несмотря на двоих детей, теледива мечтает о появлении третьего ребенка, передает «Пятый канал». Кроме того, она допускает, что он может быть приемным. Говоря об этом, Кудрявцева заверила, что ее любви «хватит на всех»