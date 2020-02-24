Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии

Киев, 24 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что в будущем стратегия Киева в Донбассе измениться и украинские военные получат приказ начать наступление. Об этом в материале, опубликованном в журнале «Новое время», пишет побывавший на юго-востоке Украины французский публицист Бернар-Анри Леви.

Одним из собеседников француза стал полковник украинской армии Максим Марченко, который обратил внимание на выучку украинских артиллерийских расчетов. Офицер указал на то, что военные выполняют приказы президента страны Владимира Зеленского.

«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает минские договоренности.