Глава правительства Малайзии подал в отставку

Куала-Лумпур, 24 февраля. Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении администрации премьера.

«Соответствующее прошение было направлено королю Малайзии», — следует из заявления.

В настоящее время другие детали не приводятся.

Незадолго до такого решения возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды». Фракция была сформирована в 2017 году и консолидировала четыре оппозиционные партии. Параллельно тогда было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах весной 2018 года Махатхир становится главой правительства только на 24 месяца, после чего передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Соответствующий вердикт объясняется тем, что 71-летний Анвар находился в тюрьме. Его приговорили к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве. По законодательству страны, это считается тяжким преступлением. После победы «Альянса надежды» король Малайзии помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.