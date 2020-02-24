Шишкова оправдалась за провальный проход по подиуму в золотых ботфортах

Москва, 24 февраля. Российская модель Алена Шишкова прошлась по подиуму в золотых ботфортах на показе Philipp Plein. В Сети бывшую возлюбленную Тимати раскритиковали за нелепую походку и «лысую» прическу.

Шишкова поделилась в Instagram видео с показа Philipp Plein в Милане. На кадрах модель дефилирует по подиуму в невероятно высоких ботфортах золотого цвета, кожаной куртке с золотыми шипами и платье с черепом. Кроме того, Шишкова решила сменить образ и избавиться от длинных волос. На подиуме модель предстала с короткой стрижкой.

«Спасибо за приглашение и возможность принять участие в таком грандиозном проекте! А шоу было действительно исторически крутое, как и вся коллекция», ― написала Шишкова.

Пользователи Сети раскритиковали модель, назвав позором ее проход по подиуму. Комментаторы обратили внимание, что манекенщица будто хромает.

«Почему так тяжело идешь? Хромаешь как будто», ― отметила klubnikavslivkah31.

«Либо в сапогах дело, либо ноги в коленях не до конца выпрямляешь», ― предположила starss.ua.

«Что красивого? На видео много девушек нормально ходят в этих сапогах, только Алена на них ковыляет и косолапит. Наращенные волосы, наверное, попросили снять, вот и осталась без волос», ― добавила monica.6488.

После волны критики Шишковой пришлось оправдываться за свой провальный проход. Модель резко ответила хейтерам, объяснив, что ей пришлось «держать» ездившие по подиуму каблуки.

«Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного «ездили», я «держала» их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла», ― написала Шишкова.

Модель прокомментировала и новую прическу. Она рассказала, что решила отращивать волосы после «многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием».

«И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», ― добавила знаменитость.

Ранее Шишкова рассказала правду о своих отношениях с Павлом Дуровым. Модель поделилась снимком, на котором запечатлена с Дуровым на фоне Эйфелевой башни в Париже. Напомним, о романе Шишковой и Дурова стало известно в 2017 году. Сначала Дуров появился на вечеринке в честь дня рождения Шишковой, а потом создал стикеры с ее лицом для приложения.