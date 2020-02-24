Миро в пух и прах разнесла «Фабрику» из-за эротической фотосессии

Москва, 24 февраля. Известная российская поп-группа «Фабрика» приняла участие в эротической фотосессии, которая пришлась по душе далеко не всем. С особой резкостью обрушилась на певиц блогер Лена Миро.

По ее мнению, речь идет об откровенности, граничащей с пошлостью.

«Кокошники нацепили. Все остальное сняли. Рожи пошлые. Разве так русская женщина должна выглядеть?» — в пух и прах разнесла она группу в своем блоге.

Скандальный блогер уверена, что вокалистки пикантными снимками в журнале Maxim как бы «приглашают иностранных туристов попробовать национальные прелести русских женщин».

«Героинь русских сказок своим видом они на самом деле всех оскорбляют», — добавила Миро.

Вместе с тем блогер в привычной ей провокационной манере задалась вопросом, разве не так выглядит «несчастная русская баба, которая накрасится и ждет, когда ее возьмут замуж».

«Конечно, сейчас далеко не все вот такие «матрешки». Есть россиянки (и нас все больше), кто хочет жить своим трудом», — констатировала блогер, продолжая свои рассуждения.

Миро заключила, что «рожи» девушек из группы «Фабрика» ей категорически не нравятся, но такие «марфушеньки», на ее взгляд, составляют немалый процент россиянок.

Группа «Фабрика» выступает с 2002 года. Женскую поп-группу создал продюсер Игорь Матвиенко. Первыми участницами коллектива стали Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. За годы творческой деятельности состав группы несколько раз менялся.

На днях Матвиенко предложил отправить «Фабрику» на Евровидение от России, к примеру, с композицией «Мама молодая». По его мнению, на международном музыкальном конкурсе нужно наконец «спеть о нормальных человеческих ценностях».