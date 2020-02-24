Косачев объяснил причину разногласий между Россией и Украиной

Москва, 24 февраля. Сложности в отношениях России и Украины возникают из-за внешних факторов, если перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, конфликт исчезнет сам собой. Об этом сообщил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, сделанное накануне. Американский лидер сказал, что хочет, чтобы Россия и Украина «ладили друг с другом», напоминает радио Sputnik. Он отметил, что «это было бы здорово для всего мира».

«Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт», — сказал сенатор РИА Новости.

Косачев полагает, что тема Китая или Ирана заботит главу Белого дома больше, и разрешение этой важной для Европы проблемы отчасти развязало бы ему руки и «сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей».

Сенатор считает, что причины разногласий Киева и Москвы «инспирированы извне», поэтому сложности взаимоотношений могут быть преодолены только в том случае, если внешний фактор начнет работать на поиск путей сближения, а не на продолжение конфронтации.

Однако этот конфликт, по словам Косачева, крайне выгоден многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну в самой Украине.

«Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — объяснил Косачев.

Он выразил сомнение по поводу того, хватит ли на это воли американского лидера, но с уверенностью отметил, что усталость Трампа от конфронтации Киева с Москвой — «хороший признак».

Ранее заявление главы США прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он указал на то, что слова слова американского лидера не подкреплены реальными делами Белого дома. По его словам, реальная политика Вашингтона направлена не на улучшение взаимодействия между РФ и Украиной.