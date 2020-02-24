Петербургский бизнесмен рассказал, какими Собчак и Бузова были в молодости

Санкт-Петербург, 24 февраля. Телеведущая Ксения Собчак и певица Ольга Бузова на сегодняшний день популярны и известны в России, но когда-то они были молоды и только делали первые шаги в шоу-бизнесе. Петербургский бизнесмен Юрий Дормидошин рассказал о том, какими светские львицы были в нулевых.

Предприниматель Дормидошин является легендой светского Петербурга, 75-летний мужчина посещал все важные мероприятия. Неудивительно, что многих сегодняшних звезд эстрады, кино и телевидения он помнит еще детьми. К примеру, Собчак, по его словам, была маленькой и никому неизвестной девочкой, которая уже тогда отличалась несносным характером.

«Я такой старый, что еще помню Собчак, когда ей было семь лет! В молодости Собчак много гуляла, делала все, что хотела. Такая обычная телка», — передает издание StarHit слова петербургского бизнесмен.

Он отметил, что в юности журналистка и экс-кандидат в президенты РФ любила дорогие наряды, но не отличалась вкусом. Дормидошин выразил уверенность в том, что Собчак в молодости мечтала поскорее выскочить замуж за богатого мужчину.

Предприниматель также высказался об Ольге Бузовой, которая окончив школу и поступив в СПбГУ, решила подработать в ресторане. По его словам, ведущая скандальной телестройки «Дом-2» работала официанткой и была «никакой».

Ранее форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сравнил Бузову с «прущим танком», отметив, что не испытывает к ней ни негатива, ни восхищения.