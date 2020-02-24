Цирковая рысь напала на дрессировщика в Южной Осетии

Цхинвал, 24 февраля. Разъяренная рысь напала на дрессировщика в цирке Цхинвала в Южной Осетии. Выступление проходило в зале, в котором находилось много людей.

Инцидент попал на видео, камера зафиксировала, как дрессировщик тянет рысь за поводок. В какой-то момент хищник падает с тумбы и набрасывается на мужчину, передает телеканал «360».

В зале слышны крики испуганных зрителей, началась паника. Они пожаловались, что выступление рыси происходило без защитного ограждения. Но мужчине все-таки удалось увести животное за кулисы.

Ранее в Ярославле во время циркового выступления прямо на зрителей описался бобер. Животное заставили летать над сценой, от чего грызун сильно испугался.

Еще один инцидент с цирковым животным произошел в Саратовской области. Медведица сбежала от дрессировщиков и напала на прохожих.