Фильм «Лед 2» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Москва, 24 февраля. Спортивная мелодрама режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2» с момента выхода на большие экраны в России собрала свыше одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствует информация Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Премьера картины состоялась в День святого Валентина. Только 14 февраля мелодрама заработала в прокате более 193 миллионов рублей, а первый уикенд принес фильму почти 578 миллионов рублей.

Общие сборы картины Крыжовникова по состоянию на 24 февраля составляют более одного миллиарда рублей, передает «Культуромания».

Как отмечает «ФедералПресс», фильм стал продолжением истории фигуристки Нади Лапшиной и ее возлюбленного, хоккеиста Саши Горина. Главные герои женятся, на свет появляется их дочь, которая стремится пойти по стопам матери.

Зрители вновь увидят на экране актеров Александра Петрова, Аглаю Тарасову и Марию Аронову.

Известно, что снимать фильм начали в марте прошлого года на Байкале. Иркутск, в котором разворачивается действие картины, снимался в Москве — в том числе и летом, тогда как большинство событий фильма происходят зимой. Из-за теплого декабря все натурные объекты пришлось засыпать искусственным снегом.

Напомним, что премьерный показ фильма, прошедший в кинотеатре «Октябрь», прервали из-за экстренной эвакуации зрителей. На сеансе присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе народная артистка СССР Алла Пугачева.