Офис Зеленского забыл об обязательствах перед «нормандской четверкой» 

Киевские эксперты анализируют положение в Донбассе и на переговорах по урегулированию после недавнего обострения ситуации, спровоцированного Украиной. По мнению главы киевского Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, последнее обострение наглядно показало — по-прежнему не Банковая контролирует действия ВСУ, а «партия войны». Более того — в офисе президента, судя по всему, не собираются выполнять обязательства, взятые на себя в ходе «нормандского саммита» в Париже.

Как показало очередное обострение на «линии соприкосновения» в Донбассе, случившееся 18 февраля, положительной динамики в действиях Киева при разрешении вопроса о полном перемирии пока не наблюдается. Всего несколько дней назад полноценные бои разгорелись на участке линии соприкосновения, где еще осенью с большой помпой были разведены войска накануне встречи «нормандской четверки». Как и во многих других случаях, вылазка в «серую зону» и массированный артиллерийский удар по позициям военнослужащих ДНР и ЛНР были нанесены украинскими военными внезапно. И по традициям украинской пропаганды тут же были преподнесены украинцам всеми национальными СМИ как «подлая атака сепаратистов».

Киевские эксперты отметили, что на этот раз специальное заявление по срыву перемирия в Золотом сделал сам глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что обстрелы произошли на участке, где были разведены войска, и обвинил в этом лично Владимира Зеленского.

«Расцениваю действия Украины как международно-уголовное преступление против народа Донбасса. Ответственность за гибель наших граждан ложится на главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского», — объявил Пасечник.

По мнению аналитиков, обострение ситуации может предельно затруднить и без того сложный процесс переговоров. Если провокации Киева продолжатся, то в перспективе это поставит под угрозу не только следующую встречу «нормандской четверки», назначенную на апрель, но и саму возможность конструктивного диалога с Москвой.

«В последнее время стрелять в Донбассе стали больше, там идет явная «игра на обострение», и это не может не беспокоить, — отмечает Толстов. — Что касается «нормандского саммита» 9 декабря, то все больше похоже — задача новой власти [Украины] была лишь в том, чтобы его провести. То есть, они провели «нормандский саммит», Зеленский встретился с [Владимиром] Путиным лично, и на Банковой успокоились. Прав лидер партии ОПЗЖ в Раде Виктор Медведчук, который говорит: «Времени до апреля, когда был намечен следующий «нормандский саммит», все меньше. Но на Банковой никто ничего не делает для того, чтобы он состоялся».

Аналитик напомнил — для того, чтобы очередная «нормандская встреча» состоялась, необходимо вести намного более активную работу по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

«Например, команде Зеленского необходимо каким-то образом внести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, а также закрепить особый статус территорий Донбасса в Конституции Украины. Но об этих инициативах никто в Раде пока не слышал, — напомнил эксперт. — Со дня встречи в «нормандском формате» прошло уже два с половиной месяца. Но наши власти за это время ничего не сделали, кроме разве что согласования в рамках трехсторонней контактной группы в Минске новых трех пунктов для разведения сил и средств. Никаких дополнительных действий Киев за всю зиму не предпринял».

Толстов предположил, что, возможно, до апреля Банковая решится на разведение сил и средств в трех согласованных «пилотных» точках. Там даже могут оборудовать пункты для постоянного дежурства представителей ОБСЕ. Но на остальных участках границы все равно будут периодически постреливать из снайперских винтовок, гранатометов и артиллерии.

«В связи с этим остается без ответа вопрос, есть ли в принципе у Зеленского перспектива договориться с Путиным, — заметил эксперт. — Сейчас в России произошли серьезные подвижки в этом вопросе. После долгих колебаний в Кремле все-таки убрали Владислава Суркова с поста «главного по Донбассу». Пришедший на его место Дмитрий Козак — человек намного более реалистичный, менее ориентированный на какую-то идеологию. Козак может мыслить вполне предметными и прагматичными представлениями, и это дает надежду на достижение компромисса, приемлемого для обеих сторон».

Аналитик констатировал, что Сурков, будучи куратором Донбасса, «видел только один, магистральный сценарий развития событий».

«Он исходил из того, что мощь и возможности России рано или поздно заставят Украину пойти на выполнение всех российских условий. Либо нынешний ресурс позволит держать Украину «под прицелом» до тех пор, пока Киеву не надоест терпеть конфликт на своей территории. Также Сурков предполагал, что в условиях прогрессирующего коллапса экономики Украина вскоре скатится к дефолту и также будет вынуждена принять российские условия в полном объеме. На мой взгляд, для Суркова массовое кровопролитие в Донбассе не имело никакого морального значения. Он рассматривал его лишь как средство по принуждению Украины к капитуляции», — пояснил Толстов.

После ухода Суркова с «донецкого направления» Дмитрий Козак как замглавы администрации президента РФ будет иметь больше рычагов влияния на ситуацию в Донбассе, чем помощник президента.

«К тому же Козак — явно менее воинственная фигура, чем Сурков, — предположил аналитик. — Я думаю, это реальный шанс для того, чтобы начать хоть какой-то диалог. В данном случае многое зависит от главы офиса президента Андрея Ермака, который находится в прямом контакте с Козаком. Также многое зависит от влияния Ермака на Зеленского и от того, насколько «партия войны» будет мешать переговорам с Козаком. В идеале Андрей Ермак в статусе главы администрации может организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским. Чтобы президенты в кулуарной, непубличной атмосфере выяснили, чего именно они хотят добиться и чем ради этого готовы пожертвовать. Иначе переговоры, скорее всего, приведут только к бесполезному «вытягиванию» нервов и продлению военной агонии».

По мнению Сергея Толстова, в Москве до последнего момента были нацелены на то, чтобы продолжать договариваться с Украиной, несмотря ни на что. Однако бездействие киевской власти и вероломные нарушения режима перемирия ведут к тому, что политический диалог по поводу Донбасса может вновь прекратиться.

«Вероятно, именно этого — полного срыва договоренностей и в «нормандском формате», и на уровне ТКГ в Минске — добиваются идеологи «партии войны». Несмотря на потерю власти, они продолжают ратовать за поддержание постоянного напряжения на линии соприкосновения, не допуская ни полного прекращения огня, ни разведения войск по всей ее протяженности», — сообщил Толстов.

По его мнению, даже в случае, если прямые переговоры президентов состоятся и будет найден взаимный компромисс, для Киева останется всего два реалистичных варианта.