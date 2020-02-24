Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Москва, 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю, отметив, что буддийские общины вносят существенный вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Российский лидер указал на то, что этот светлый, особо почитаемый адептами буддизма праздник символизирует обновление природы и стремление человека к гармонии.

По словам главы государства, буддийские общины принимают активное участие в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, а также уделяют особое внимание укреплению результативного и конструктивного диалога с различными организациями.

Путин пожелал буддистам, чтобы наступающий год принес счастье и благополучие.