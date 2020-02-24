Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе

Берлин, 24 февраля. Рыба, яйца, орехи и некоторые другие продукты позволяют уменьшить избыточные жировые отложения на животе и снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом пишет журнал Fit for Fun, приводя мнение диетологов.



Медики настаивают, что в питании лучше употреблять цельные продукты.

«Все важные питательные вещества, которые способствуют поддержанию здорового кишечного микробиома, могут быть получены только из целых фруктов. На завтрак можно съесть яблоко с ореховым маслом, богатым белком», — объяснила диетолог Сара Бьюер.

Она сравнила пользу целого яблока и сока из него, пояснив, что стакан последнего содержит столько же сахара, сколько банка колы. Кроме того, напиток лишен волокон и клетчатки, содержащихся в плоде, поэтому моментально повысит содержание в крови глюкозы, высокая концентрация которой является прямым путем к росту жира в теле.

По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка. Он надолго обеспечивает сытость, кроме того, для вкуса к нему можно добавлять различные безвредные ингредиенты, например, свежие фрукты, ягоды или корицу.

При борьбе с лишним жиром на животе важно заботиться о перекусах. По словам врачей, лучшим вариантом станут орехи, в которых много белка и полезных жиров.

Согласно исследованиям, люди, съедающие в неделю две и более порции орехов, снижают риск набрать вес на 31%.

Крайне полезной для уменьшения жира на животе является рыба. Она насыщена омега-3 жирными кислотами, которые имеют важное значение для гормонального баланса и роста мышечной массы.

Диетологи уверяют, что сельдь, тунец, красная рыба и сардины являются лучшей альтернативой любому продукту из переработанного красного мяса.

Также врачи советуют на завтрак есть яйца, употребление которых предотвращает скачки сахара в крови, поддерживая его уровень стабильным долгое время.

Ранее немецкий диетолог Хайдрун Шуберт назвала продукты, которые способны повлиять на качество сна. Она отметила, что даже натуральные и здоровые овощи могут стать причиной бессонницы.