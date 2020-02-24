Врач из Германии назвала кашу, способную предотвратить болезни кишечника

Берлин, 24 февраля. Некоторые продукты не просто способны укрепить здоровье, но в ряде случаев даже заменить лекарства, считает врач из Германии Франциска Рубин.

«Против большинства болезней у всех уже есть что-то в холодильнике», — отметила специалист.

Овес, в частности кашу из овсяных отрубей, врач назвала неплохим средством, способным предотвратить болезни кишечника. Этот продукт, по ее словам, является универсальным средством защиты от массы распространенных недугов. Помимо помощи кишечнику он способствует нормализации веса, уровня сахара в крови, холестерина и давления.

«Кстати, овсяный чай оказывает как успокаивающий, так и расслабляющий эффект», — добавила Рубин.

Врач обратила внимание, что лучше всего воздействуют на организм не овсяные хлопья, а цельнозерновой продукт, который прошел минимальную производственную переработку.

Говоря о других полезных для здоровья продуктах, которые порой могут заменить лекарства, Рубин перечислила, мед, лимон, имбирь и масла.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова в связи с Масленицей порекомендовала отказаться от чрезмерного употребления блинов людям с непереносимостью глютена. Она также напомнила, что из-за высокого гликемического индекса противопоказано такое угощение пациентам, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета.