Мама восьмиклассницы заявила об изнасиловании дочери в Омской области

Омск, 24 февраля. Жительница села Омской области заявила в полицию об изнасиловании своей дочери-восьмиклассницы. Об этом сообщает местный новостной портал.

По информации СМИ, неработающая женщина в возрасте 34 лет обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее девочка, учащаяся адаптивной школы-интерната, стала жертвой преступления неизвестного.

Полиция установила причастность к случившемуся 21-летнего безработного жителя омских Нефтяников.

Кроме того, правоохранители выяснили, что половая связь между молодым человеком и школьницей произошла по обоюдному согласию.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале февраля 17-летняя потерпевшая из деревни Раздолье Ленинградской области заявила в полицию об изнасиловании со стороны деда. Жертва призналась, что добровольна вступала в интимные отношения со своим отцом, но когда он отсутствовал дома, к ней приставал пожилой мужчина. Он применил физическую силу и изнасиловал внучку.