Посвященный Брайанту свитер Овечкина ушел с молотка за 9150 долларов

Вашингтон, 24 февраля. Свитер капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, посвященный погибшей звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, ушел с молотка за 9150 долларов. Об этом сообщается на сайте handbid.com.

Кроме того, на аукционе была продана клюшка российского нападающего за 2550 долларов и краги — 2100 долларов.

Alex Ovechkin honours Kobe Bryant in warmups with a No. 24 jersey that he will autograph and put up for auction.



The proceeds will go to the Kobe & Vanessa Bryant Family Foundation. pic.twitter.com/vcvLHQlsWw