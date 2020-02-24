Минобороны подпишет контракт на первые два российских вертолетоносца до конца апреля

Москва, 24 февраля. Минобороны РФ собирается до конца апреля подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК). Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

«[УДК] будут заложены на заводе «Залив» в Крыму», — говорится в сообщении.

Технический проект на эти корабли уже подготовлен по техническому заданию, сформированному главкоматом Военно-морского флота. Закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая.

Аналогичное заявление сделал в январе этого года главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. По его словам, новые десантные вертолетоносцы будут превосходить по своим параметрам французские суда семейства «Мистраль».

По предварительным данным, их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками. Длина одного вертолетоносца, как ожидается, достигнет порядка 220 метров, на его борту смогут размещаться более 20 вертолетов и 900 десантников.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает усилить новыми отечественными универсальными десантными кораблями Тихоокеанский и Черноморский флоты.