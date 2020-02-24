Жителей средней полосы России предупредили о внезапном пробуждении клещей

Москва, 24 февраля. Клещи начали пробуждаться в средней полосе России на месяц раньше положенного срока, сообщает ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Как отмечает Шашина, в первых днях весны обычно становятся активны клещи с юга России. Но в средней полосе стране клещи просыпаются только в начале апреля.

«Они шевелиться начинают при +5 градусов, а при +10 градусов уже выходят на охоту», — сообщает специалист.

Отмечается, что из-за аномально теплой зимы в этом году клещи начинают свою активность раньше положенного срока.

«На юго-западных склонах снег сходит раньше, поэтому там они и появляться раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными», — предупреждает специалист Роспотребнадзора.

Она советует не выгуливать питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава. По ее словам, именно на таких участках обитают клещи.

Клещи нередко оказываются переносчиками энцефалита, боррелиоза и пироплазмоза (заболевание у животных). Клещевой вирусный энцефалит — серьезное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно может приводить к инвалидности и даже к летальному исходу.

Ранее руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы. Он утверждает, если зимой не будет достаточного количества снега, то летом не появятся комары, что сделает пребывание на природе более комфортным для человека, однако создаст трудности для птиц — их кормовая база значительно сократиться.