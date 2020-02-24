Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к Масленице

Москва, 24 февраля. Мука, молоко, яйца, сметана, дрожжи, сливочное и растительное масла — основные продукты для праздничного стола на Масленицу. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно их выбрать.

К примеру, при покупке муки необходимо обратить внимание на ее сорт. Как отметили в Роспотребнадзоре, лучше остановить выбор на продукте высшего сорта в бумажном пакете, поскольку так мука может «дышать».

При выборе молока специалисты посоветовали уделять внимание упаковке и представленной на ней информации. Так, молокосодержащий продукт будет отличаться от молока по составу и качеству.

«В состав [сметаны] должны входить ингредиенты, разрешенные государственным стандартом: сливки, закваска, молоко или молочные продукты», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отметили специалисты, в настоящем сливочном масле не должно быть растительных жиров, а лишь сливки и цельное молоко, иногда соль. Растительное же масло нужно после покупки хранить в темном месте, чтобы не разрушался витамин Е.

Хлебопекарные дрожжи должны иметь сероватый с желтым оттенком цвет, без темных пятен на поверхности, добавили в Роспотребнадзоре. Они должны не мазаться, а легко ломаться.

А вот качество яиц, согласно рекомендациям экспертов, лучше проверить на овоскопе.

Масленица в России будет праздноваться на неделе, предшествующей Великому посту, — с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Главный символ праздника — блины, потому что формой и цветом они похожи на солнце, которое пробуждает жизнь после долгой зимы. Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции, о которых подробнее можно узнать в материале Федерального агентства новостей.