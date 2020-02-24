Военный парад для 102-летнего героя-фронтовика провели в Уфе

Уфа, 24 февраля. Власти Башкортостана по случаю Дня защитника Отечества провели в столице республики персональный парад для 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мугина Нагаева.

В мини-шествии были задействованы более 150 военнослужащих, кадет и юнармейцев. Площадкой для марша выступило пространство во дворе перед домом героя, сообщает телеканал «Звезда».

Поздравить кавалера высших наград СССР пришли представители Центрального военного округа, руководители региона, ветераны, общественные деятели и горожане.

Глава республики Радий Хабиров вручил ветерану первый экземпляр нового ордена республики — Орден командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Музыкальное сопровождение на параде обеспечивали военный оркестр и артисты, которые исполнили известные фронтовые песни.

Мугин Нагаев прошел свой боевой путь в составе 12-й Башкирской кавалерийской дивизии. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах, в боях под Берлином получил ранение. Войну он закончил в звании гвардии капитана.

Ветеран является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды.

Ранее специальный парад для фронтовика провели смоленские следователи в деревне Богородицкое. В конце января героем, для которого было организовано шествие, стал Михаил Кугелев — единственный проживающий в регионе участник битвы за освобождение Ленинграда. Парад во дворе его дома был приурочен к Дню полного освобождения города от фашистской блокады.