Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах

Вашингтон, 24 февраля. Большинство американских избирателей (65%) полагают, что действующему главе Белого дома Дональду Трампу «определенно» или «вероятно» удастся победить на предстоящих президентских выборах, хотя не все они собираются отдавать за него свои голоса. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного YouGov для канала CBS News.

По данным исследования, в переизбрание главы вашингтонской администрации верит треть сторонников демократов, в то время как среди республиканцев девять из десяти респондентов заявили о победе Трампа на выборах.

Как считают американские граждане, из претендентов от Демократической партии больше всего шансов на переизбрание у сенатора Берни Сандерса, но в его победу верят лишь 27% опрошенных. О шансах экс-вице-президента Джо Байдена стать 46-м президентом США заявили 26% респондентов, бывшего градоначальника Нью-Йорка Майкла Блумберга — 20%, сенатора Элизабет Уоррен — 19%, пишут «Известия».

Отмечается, что только 42% избирателей-демократов определились со своим выбором.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля по репрезентативной выборке из 10 тысяч зарегистрированных избирателей Соединенных Штатов. Коэффициент погрешности выборки не превышает 1,2%.