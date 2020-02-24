Ковальчук присоединился к Овечкину в «Вашингтоне»

Вашингтон, 24 февраля. Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук продолжит спортивную карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной команды.

Отмечается, что переход состоялся в результате обмена. Так, канадский клуб получит в НХЛ право выбора в третьем раунде драфта нынешнего года. При этом «Монреаль» будет выплачивать 50% заработной платы российского хоккеиста.

Как отметил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан МакЛеллан, Илья — талантливый форвард, который, по мнению руководства клуба, придаст дополнительную глубину и гибкость.

«Он опытный форвард, который может принести пользу в атакующей игре», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в столичном клубе пять россиян: Илья Ковальчук, капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, голкипер Илья Самсонов.

«Вашингтон» стал третьим клубом для 36-летнего Ковальчука в текущем сезоне. В ноябре прошлого года тренерский штаб «Лос-Анджелеса» вывел россиянина из состава, в результате чего форвард покинул клуб, а вскоре перебрался в Канаду.