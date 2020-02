Успенская раскритиковала Собчак, «оставившую свою душу в свадебном катафалке»

Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание), это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к «желтым журналистам» подобным Ксении Собчак @xenia_sobchak , осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться! С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ»... нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей. ⠀ /продолжение в карусели/

