Успенская раскритиковала Собчак, «оставившую свою душу в свадебном катафалке»

Москва, 24 февраля. Вопросы телеведущей Ксении Собчак вывели Любовь Успенскую из себя. «Королева шансона» покинула студию программы «Док-ток», не дожидаясь ее конца.

Певица Любовь Успенская нелестно высказалась о Ксении Собчак после посещения ее ток-шоу на Первом канале. Выпуск программы был посвящен отношениям певицы с ее дочерью Татьяной Плаксиной, недавно заявившей, что мать ее избивает.

Во время программы Успенская всеми силами пыталась доказать, что никогда не поднимала руку на свою дочь. Несмотря на объяснения певицы, Ксения Собчак продолжала задавать ей провокационные вопросы. Они вывели из себя Успенскую.

«Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу», — заявила звезда шансона и удалилась из студии.

После эфира, Успенская разместила в Instagram запись, в которой сообщила, что разочаровалась в Собчак. Артистке стало обидно, что мать и единомышленница, которую она изначально увидела в Собчак, по мнению Успенской, оказалась «циничной» ведущей, «не осознающей систему человеческих ценностей».

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу», — заявила певица.

Ранее Любовь Успенская заявила, что у нее «разрушена жизнь» после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Обвинения дочери в избиениях и ее отъезд в США сильно подкосил певицы. Она призналась, что ее семья и жизнь оказались разрушенными. Во время выступления в Ставрополе она со сцены призналась, что теперь вряд ли все будет как раньше.