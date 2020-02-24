Успенская раскритиковала Собчак, «оставившую свою душу в свадебном катафалке»

Москва, 24 февраля. Вопросы телеведущей Ксении Собчак вывели Любовь Успенскую из себя. «Королева шансона» покинула студию программы «Док-ток», не дожидаясь ее конца.
Певица Любовь Успенская нелестно высказалась о Ксении Собчак после посещения ее ток-шоу на Первом канале. Выпуск программы был посвящен отношениям певицы с ее дочерью Татьяной Плаксиной, недавно заявившей, что мать ее избивает.
Во время программы Успенская всеми силами пыталась доказать, что никогда не поднимала руку на свою дочь. Несмотря на объяснения певицы, Ксения Собчак продолжала задавать ей провокационные вопросы. Они вывели из себя Успенскую.
«Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу», — заявила звезда шансона и удалилась из студии.
После эфира, Успенская разместила в Instagram запись, в которой сообщила, что разочаровалась в Собчак. Артистке стало обидно, что мать и единомышленница, которую она изначально увидела в Собчак, по мнению Успенской, оказалась «циничной» ведущей, «не осознающей систему человеческих ценностей».
«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу», — заявила певица.
Это не пост о справедливости. Ее нет смысла искать в мире продажной журналистики, это не пост о боли, (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание), это призыв молча, прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...а главное, 10 раз подумать всем, кто соберётся идти на шоу и к «желтым журналистам» подобным Ксении Собчак @xenia_sobchak , осознавая, что даже невозможно будет предположить какой душевной болью это может обернуться! С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ»... нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашённым друзьям. Выстроенный в собственном формате сценарий Ксении выдержал эфир, и мне ничего не оставалось, как испытать горчайшее разочарование не только тем, что происходит сейчас в моей жизни, у нас с Таней, но и тем, что сейчас происходит в душах и сердцах людей. ⠀ /продолжение в карусели/
Ранее Любовь Успенская заявила, что у нее «разрушена жизнь» после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Обвинения дочери в избиениях и ее отъезд в США сильно подкосил певицы. Она призналась, что ее семья и жизнь оказались разрушенными. Во время выступления в Ставрополе она со сцены призналась, что теперь вряд ли все будет как раньше.