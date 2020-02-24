Манукян рассказал о новом компромате на Пугачеву от Корчевникова и Лики Стар

Москва, 24 февраля. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников готовит компромат на Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Об этом рассказал автор резонансных статей о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян.

По его словам, Корчевников взял интервью у Лики Стар, одной из первых рэп-исполнительниц на постсоветской сцене. Ведущий поинтересовался взаимоотношениями двух артисток и выяснил, как Пугачева повлияла на карьеру певицы из Литвы.

«Неизвестно, когда программа выйдет в эфир, да и выйдет ли вообще. Надеюсь, это все же случится», — сказал блогер.

Манукян пообещал, что в этом выпуске зрителей ждет масса откровений. При этом он отметил, что некоторые из них окажутся не слишком приятными.

Он сообщил, что за последние годы об отношениях с Примадонной и ее влиянии на чужие судьбы в личных беседах он узнал от нескольких артистов. Манукян заявил, что если раскрыть подробности этих откровений широкой аудитории, получится эффект разорвавшейся бомбы.

Блогер напомнил о «не всегда красивом следе», который тянулся за Пугачевой на российской эстраде, и сказал, что духа рассказать всю правду о знаковой артистке хватило только у певца и композитора Михаила Муромова и Лики Стар.

«Тут Примадонна уже бы не стала всех своих критиков называть «неудачниками». Ибо таких «неудачников» оказалось бы слишком много», — подчеркнул он.

Ранее Манукян специально для Федерального агентства новостей провел эксклюзивное интервью с Михаилом Муромовым. Блогер обсудил с исполнителем вопрос о том, почему именно сейчас его высказывания о Пугачевой обрели такой резонанс, а также о узнал его планах на 2020 год. В ходе разговора композитор заявил, что певица в свое время якобы опасалась конкуренции с ним и платила деньги «своим людям» на телевидении, чтобы они не показывали его. Таким образом, он обвинил Примадонну в том, что она специально «загубила» его карьеру.

В ответ звезда эстрады назвала Муромова неудачником и сказала, что все люди, не преуспевшие в жизни, почему-то пытаются ее обвинить.