Киев, 24 февраля. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш у себя в Facebook рассказала, за что, помимо правды, свободы, экономики и территории, еще предстоит побороться украинцам.

По словам экс-министра, главная цель украинцев — вернуть смысл жизни и саму жизнь на их родную землю.

«Ведь не только друзей, правду, свободу, экономику, территории и время у нас отобрали за эти 6 страшных лет. У многих отобрали самое главное: понимание зачем жить на Украине. Поэтому мы и теряем миллион граждан в год и смертность в разы превышает рождаемость», — пишет Елена Лукаш.

Лукаш отмечает, что впереди предстоит еще много работы.

«Работы под вой «порохоботов», «юбераллесов» и «соросятни», — подчеркнула бывший министр юстиции Украины.

Ранее Лукаш заявила, что беспорядки в Полтавской области из-за размещения там на карантин эвакуированных украинцев из Ухани — свидетельство распада Украины.

Также Елена Лукаш отмечала, что бандиты, называющие себя украинской спецслужбой, зарабатывают на войне, контрабанде, похищениях людей и продаже запрещенных препаратов.