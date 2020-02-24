Повторное землетрясение в Турции. События дня. ФАН-ТВ

Землетрясение в Турции Ночь у жителей поселений вблизи границы Турции и Ирана выдалась неспокойной. Многие после мощного землетрясения остались без крыши над головой. К тому же угроза повторных подземных толчков была велика, и она подтвердилась. По сообщениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг второго землетрясения магнитудой 5,8 находился в 163 км от города Тебриз. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Ранее в этом же районе произошли не менее мощные колебания. В Турции погибли девять человек, десятки получили травмы. Сотни зданий разрушены. О 75 пострадавших сообщили и в Иране.

CNN заявил об отсутствии доказательств «российского вмешательства» У США нет никаких доказательств того, что Россия якобы будет вмешиваться в выборы 2020 года. Москва не пытается помочь Трампу переизбираться на пост президента. Об этом заявили журналисты телеканала CNN. Так они ответили на публикацию своих коллег из The New York Times. Корреспонденты издания уверенно писали о некоем «российском вмешательстве». Но как отмечают в CNN, три представителя нацбезопасности США сообщили, что доказательства этому нет. Кстати, в американских СМИ появлялись и другие не менее абсурдные заявления. Якобы Москва намерена поддержать на выборах Берни Сандерса. Подобные сообщения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «параноидальными».

Наблюдение за эсминцем США в Черном море Внимание моряков Черноморского флота со вчерашнего дня приковано к американскому эсминцу «Росс». 23 февраля он зашел в акваторию моря. Как отметили в ВМС США, корабль проводит «операцию по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности» на воде. Это первый такой визит в этом году, а в прошлом боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз. В Минобороны России неоднократно заявляли, что в последнее время активность альянса у границ нашей страны растет. А НАТО прикрывается якобы «сдерживанием российской агрессии». Москва, в свою очередь, объясняла, что не представляет угрозы для других государств.