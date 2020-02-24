Источник заявил о возможной причастности экс-главы МИД Украины к убийству Старицкого

Киев, 24 февраля. Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара может быть причастен к смерти гендиректора коммуникационного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого. Об этом со ссылкой на источник пишет Obozrevatel.

Напомним, информация о гибели Старицкого появилась 22 февраля. Правоохранители сообщили, что киевский бизнесмен был найден мертвым в доме бывшего министра иностранных дел Кожары. Позднее смерть гендиректора подтвердили и в Atlantic Group.

Предварительной версией гибели Старицкого назвали суицид, однако позже правоохранители получили данные, согласно которым он не мог покончить с собой. Национальная полиция Украины переквалифицировала уголовное производство с самоубийства на умышленное убийство.

По словам источника, тело предпринимателя лежало на кухне с зажатым в ладони пистолетом, пуля была под глазом. При этом на его лице не было следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор.

Информатор считает, что оружие должно было выпасть из руки бизнесмена в результате его падения с высоты человеческого роста.

Кроме того, в крови Кожары выявлено 0,8 промилле алкоголя. Предполагается, что он мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а затем вложить в его руку пистолет.

Источник настаивает на наличии свидетельств того, что Кожара неоднократно стрелял во дворе своего дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы продолжают расследование.