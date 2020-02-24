Психолог предупредил о новой причине для расставания женщин с мужчинами

Москва, 24 февраля. Со временем женские запросы по отношению к возлюбленным трансформируются и становятся более сложными. Об этом рассказал психолог-консультант Илья Суслов.

Специалист обратил внимание на то, что появилась новая причина для расставания с возлюбленными. По его словам, раньше основными причинами для разрыва были измена, алкоголизм и отсутствие финансовой поддержки.

«Теперь появилась новая проблема — набирание кредитов», — объяснил Суслов.

Эксперт указал на то, что на сегодняшний день женщины хотят, чтобы такие вопросы согласовывались с ними. Поэтому когда речь заходит о крупных долгах, представительницы прекрасной половины человечества отказываются связывать свою жизнь с ненадежным мужчиной, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее научные специалисты из Колумбийского Университета объяснили, как пережить расставание. Психологи порекомендовали следовать методу «пять стадий горя» и отметили, что молниеносно оправиться после разрыва не выйдет.

По словам экспертов, метод «пять стадий горя» включает в себя отрицание, негативные эмоции, стремление все вернуть, депрессию и уж потом — принятие, сообщала Planet Today.