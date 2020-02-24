В Новочеркасске умер малыш, вдохнувший канцелярский гвоздик

Новочеркасск, 24 февраля. В Новочеркасске 4-летний ребенок умер после того, как случайно вдохнул канцелярский гвоздик, сообщает портал «Ерш».

Как сообщает новостной портал, трагедия произошла 21 февраля в станице Кривянской. Мальчик во время игр дома, случайно вдохнул инородный предмет после чего начал задыхаться.

Родители ребенка пытались самостоятельно оказать ему помощь, но у них не получилось. Они вызвали скорую, но в итоге не стали ее дожидаться и самостоятельно повезли малыша в больницу.

В медучреждение мальчик поступил уже в состоянии клинической смерти. Сообщается, что у него произошла остановка сердца и дыхания. Врачи в течение часа боролись за жизнь ребенка, но им не удалось спасти его. Канцелярский гвоздик попал в трахею и вызвал спазм.

Медики отмечают, что в таких ситуациях счет идет на секунды, человеческую жизнь может спасти лишь немедленная помощь.

Ранее сообщалось, что в поселке Шапки Ленинградской области двое детей провалились под лед на замерзшем карьере. Достать живым из ледяной воды спасателям удалось лишь одного ребенка.