Ирина Шейк призналась, что не скучает по Брэдли Куперу

Нью-Йорк, 24 февраля. Российская модель и актриса Ирина Шейк, вспоминая об отношениях со звездой Голливуда Брэдли Купером, заявила, что не скучает по экс-возлюбленному. Шейк запустила свою линию нижнего белья из экологических материалов, поэтому в настоящее время ее мысли заняты новым делом. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Если кто-то уходит из моей жизни, я обрываю все связи. Нам повезло испытать то, что у нас было», — призналась звезда подиума.

Шейк обратила внимание на то, что она сильная и независимая женщина, а мужчин эти качества всегда настораживают и пугают.

О расставании звездной пары стало известно в мае прошлого года. По данным прессы, многочисленные слухи о романе Купера с сыгравшей в его дебютном фильме «Звезда родилась» поп-исполнительницей Леди Гагой не имеют никакого отношения к разрыву. Причиной расставания пары могла стать разница взглядов на личную жизнь. Актер хотел уберечь ее от репортеров и общественности, а 34-летняя россиянка смотрела на это иначе. По ее мнению, СМИ обязаны знать, что происходит в их жизни.

Звезда «Мальчишника в Вегасе» Купер и Шейк начали встречаться весной 2015 года, через два года у пары родилась дочь Лея.