Росстат насчитал 14 млн россиян, самостоятельно занимающихся спортом

Москва, 24 февраля. В Российской Федерации насчитывается 14 млн человек, самостоятельно занимающихся спортом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что среди них примерно равное число мужчин и женщин (приблизительно по 7 млн человек).

Больше всего энтузиастов насчитывается в Москве (758,5 тыс.) и Подмосковье (502,7 тыс.), Башкортостане (572,9 тыс.), Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).

Меньше всех людей занимается спортом в Ненецком автономном округе (1,69 тыс.), на Чукотке (4,9 тыс.), в Магаданской области (9,7 тыс.), Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.).

Как сообщают в Росстате, статистика включает россиян, которые самостоятельно занимаются спортом у себя дома, во дворе или парках. Статистика учитывает жителей России в возрасте от 3 до 79 лет.

Ранее Росстат представил статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах. Наименьшая убыль была зафиксирована в Саратовской области (19 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.).