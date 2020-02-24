Госдеп США выделит полмиллиона долларов на проекты для «независимых СМИ» Украины

Киев, 24 февраля. Американское посольство в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».

По имеющимся данным, дипломатическая миссия США предложила подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку плодотворной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по основным политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим значимую роль в контексте «Евро-Атлантического вектора развития» страны. Так, на воплощение программы в жизнь Госдепартамент собирается выделить до 500 тыс. долларов, передает RT.

Ожидается, что наиболее конкурентоспособными будут заявки, смысл которых заключается в подготовке оригинального программного контента, освещающего повестку дня, включая проведение выборов на Украине, внедрение антикоррупционных реформ и другое.

«Предложения должны живо демонстрировать оригинальность контента, а также, естественно, отличаться от уже имеющихся материалов, доступных на Украине», — следует из текста.

Как ранее сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, на Украине развернута целая сеть центров информационно-психологических операций под предводительством американских спецслужб. По его словам, в приоритетные задачи сети центров входит разведывательно-подрывная деятельность, дезинформация населения, а также информационный терроризм, указывал «Царьград».