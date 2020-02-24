Число жертв коронавируса перевалило за 2,5 тысячи

Пекин, 24 февраля. Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2592. При этом выздоровели более 24,7 тыс. пациентов, сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР.

Ведомство сообщает, сто за минувшие сутки от коронавируса умерли 150 человек. Более 1,8 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из клиник. Общее число носителей опасного вируса превысило 77,1 тыс. человек.

Отмечается, что 149 смертей из 150, были зарегистрированы в провинции Хубэй, где находится очаг вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что итальянские власти приняли решение закрыть на карантин 12 населенных пунктов на севере страны. В закрытой на карантин зоне оказались 50 тыс. человек, им запрещено покидать свои жилища.