Американский командир объяснил заход эсминца в Черное море

Вашингтон, 24 февраля. Американский эсминец «Росс» (Ross), оборудованный системами Aegis, вошел в акваторию Черного моря в рамках проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море». Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США.

Как ранее заявили в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота (ЧФ) внимательно следят за действиями эсминца.

«Этим визитом мы поступательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Такие операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — объяснил командир корабля.

По его словам, указанные операции призваны «усилить сотрудничество между союзниками по Североатлантическому альянсу и показать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость», передает RT.

Это первый за нынешний год заход американского корабля в акваторию Черного моря. За прошедшие 12 месяцев боевые суда военного блока входили в Черное море 13 раз.

Как сообщала «Газета.ru», с 2014 года с началом гражданской войны на Украине США в рамках операции «Атлантическая решимость» размещают свои боевые подразделения в разных государствах, раз за разом увеличивая их численность.