Самбурская напугала подписчиков «отсутствием зубов»

Москва, 24 февраля. Актриса Настасья Самбурская напугала подписчиков отсутствием зрачков и зубов на фото в Instagram.

Артистка опубликовала снимок, сделанный во время гастрольной с коллегами по спектаклю «Охота на мужчин». По дороге в Ульяновск артисты задремали. При этом Самбурская заснула с открытым ртом и не прикрытыми веками. С таким выражением лица ее сфотографировал один из коллег.

На фотографии создается впечатление, что у Самбурской отсутствует верхний ряд зубов и зрачки. Это подметили ее подписчики в комментариях. Поклонники отмечают, что публиковать компрометирующие кадры — работа папарацци, но актриса сделала все за них самостоятельно.

«Вопросы есть по зубу-одиночке. Я не знаю, как так получилось! У меня в принципе на верхней челюсти все зубы на месте, стоматолог не даст соврать! И также окулист — про наличие обоих зрачков», — пишет в описании к фото знаменитость.

В комментариях даже отметилась Анита Цой.

«Зубастенькая наша. Хороших спектаклей!» — пожелала Самбурской певица.

Остальные пользователи сравнивали актрису с Элджеем, Билли Айлиш и трактористом.

«У Насти взгляд Элджея», — отметил @happylifepeople2020. «На Билли Айлиш тут похожа», — считает @cattery_of_devon_rex. «Я еще такого смешного фото не видела», — пишет @diamonds_princessss. «Да все нормуль, не парься насчет зуба! Так просто сэкси!» — подбодрил актрису @gtolkachev. «Настя! Переигрываете. Не поверю, что такая изысканная девушка спит как тракторист», — сообщает @uu37d.

Ранее Настасья Самбурская приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Кадры с фотосета она опубликовала у себя в Instagram.