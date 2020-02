Самбурская напугала подписчиков «отсутствием зубов»

Вопросы есть по зубу-одиночке???????????? я не знаю, как так получилось! У меня в принципе на верхней челюсти все зубы на месте, стоматолог не даст соврать! И так же окулист, про наличие обоих зрачков???????????????????? Короче, едем в Ульяновск с любимыми артистами! Ждём сегодня на спектакле #ОхотаНаМужчин, 24 Пенза, 25 Саратов, 26 Волгоград ????????????

