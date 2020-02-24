Байден пожаловался на атаку «российских ботов» в Facebook

Вашингтон, 24 февраля. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что якобы был атакован «российскими ботами» в Facebook.

Политик сообщил, что Москва «потратила много денег» на ботов, которые пишут в социальной сети, что Байден — «плохой парень». Кандидат от демократов отметил, что уверен в своей победе на выборах президента США, несмотря на сильную конкуренцию со стороны действующего главы Белого дома Дональда Трампа, и это, по его мнению, не нравится России.

«Я человек, который, скорее всего, победит Трампа. Русские не хотят, чтобы я был кандидатом. Они не хотят, чтобы Байден баллотировался. У них есть на то веская причина», — цитируют его «Известия».

Байден пояснил, что об атаке «российских ботов» ему рассказали сотрудники его предвыборного штаба. Кандидат на президентский пост подчеркнул, что американская разведка и представители Facebook не уведомляли ни о чем подобном.

Голословные обвинения о «вмешательстве» Москвы в выборы американского президента начали звучать в 2016 году, когда победу одержал Трамп. По мнению экспертов, таким образом американские политики пытались оправдать свою несостоятельность. В марте прошлого года был обнародован доклад о расследования по делу о «российском вмешательстве», которое провел спецпрокурор Роберт Мюллер. Как следует из документа, никакого подтверждения «сговора» Трампа с Москвой не обнаружено.

В преддверии выборов 2020 года некоторые из кандидатов на высший государственный пост Соединенных Штатов также обвинили Москву в попытках оказать влияние на избирательный процесс в США.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эти сообщения являются «параноидальными» и следует ожидать увеличения их количества по мере приближения даты голосования.