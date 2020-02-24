Эксперты составили топ-5 бюджетных китайских смартфонов

Москва, 24 февраля. Эксперты определили топ-5 лучших бюджетных смартфонов китайского производства. В список вошли модели, появившиеся на рынке в этом году.

Первую строчку занял Meizu Note 9 по цене от 12,5 тыс. рублей. Смартфон работает на операционной системе Android 9, имеет 6,2-дюймовый экран, а также двойную основную камеру с модулями на 48 и 5 мегапикселе.

Вторую позицию занимает 6,3-дюймовый Realme 5 Pro за 12,9 тыс. рублей. Гаджет тоже работает на Android 9 и имеет 4 гигабайта оперативной памяти.

В тройку также вошел VIVO Y91c, цена на который начинается от 7 тыс. рублей. Смартфон работает на Android 8.1, имеет дактилоскопический сканер, а также камеру на 13 мегапикселей.

Следом идет Honor 10i, который доступен по цене около 12,9 тыс. рублей. Девайс работает на «девятом» Android и имеет камеру с модулями на 24, 8 и 2 мегапикселя.

Замыкает топ-5 Hisense Rock 5 за 10,9 тыс. рублей. Сильной стороной смартфона является емкий аккумулятор — 5,5 тыс. мАч.

Ранее главный редактор сайта BigGeek.ru Николай Николаев сообщил, что рынок китайских смартфонов ждет дефицит из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что часть производств были вынужденно временно приостановить работу. В России прогнозируется рост цен на некоторые модели в «серых» магазинах. Николаев подчеркивает, что это затронет и поставки iPhone, так как основные производственные мощности Apple находятся в Китае.

Недавно аналитики компании Counterpoint Research составляли свой рейтинг самых популярных смартфонов в мире. По их данным, самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года стал iPhone XR.