Летевший в Иркутск пассажирский самолет не смог приземлиться из-за тумана

Москва, 24 февраля. Самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Москвы в Иркутск, совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана в пункте назначения.

Как передает ТАСС со ссылкой на справочную аэродрома Иркутска, авиалайнер должен был совершить посадку в 8.25 (03:25 по московскому времени), но был вынужден уйти на запасной аэродром в столице Бурятии, где приземлился в 09.45 (04.45 по московскому времени).

«Это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», — рассказали в аэропорту Иркутска.

По данным онлайн-табло на сайте аэроузла, несмотря на плотный туман, другие рейсы прибывают в Иркутск без изменений.