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Сенатор Бибикова объяснила, кому в России могут понизить пенсию

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Сенатор Бибикова объяснила, кому в России могут понизить пенсию

Москва, 24 февраля. Размер пенсии гражданина Российской Федерации может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении была допущена ошибка, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Как она отмечает, в таком случае пенсия может измениться и в большую сторону. Она напомнила и другие причины возможной повышении пенсии.

«Размер пенсии может быть изменён, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается», — говорит Бибикова.

Она напомнила, что размер пенсии может быть изменен при достижении гражданином 80 лет. В таком случае размер фиксированной выплаты удваивается.

Также сенатор добавила, что с 2019 года в РФ действует норма, согласно которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение ниже, чем прожиточный минимум его регионе. Но если пенсия со всеми допвыплатами получается ниже, то к ней добавляется социальная доплата.

Бибикова подчеркивает, что в случае переезда пенсионера из одного региона с одним прожиточным минимумом в другой, то его пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума в новом регионе.

Как ранее сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 1 апреля 2020 года в России произойдет индексация социальных пенсий на 6,1%. На эти цели до конца года будет потрачено 21,7 млрд рублей.

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Источник: РИА Новости
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