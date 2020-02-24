ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии районы двух поселков ЛНР

Луганск, 24 февраля. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что подразделения украинских военных за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

Такие данные привели в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Согласно информации, полученной из Луганскинформцентра, украинские силовики вели обстрел из 82-мм и 120-мм минометов, противотанкового гранатомета и артиллерийского орудия калибра 152-мм.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское и Нижнее Лозовое», — рассказали представители ЛНР.

Бессрочный режим прекращения огня в районе линии соприкосновения в Донбассе был введен с 21 июля прошлого года после встрече в Минске Контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, подразделения ВСУ практически ежедневно нарушают перемирие, обстреливая в том числе кварталы населенных пунктов Донбасса, где проживают мирные жители.

На саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года стороны еще раз заявили о необходимости установить полноценное перемирие в регионе, но выстрелы в Донбассе гремят по сей день.