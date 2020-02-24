В Польше пьяный украинец разбил восемь автомобилей при попытке припарковаться

Варшава, 24 февраля. В польском городе Катовице пьяный украинец разбил восемь автомобилей, стоявших у обочины дороги. Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Инцидент произошел в центре Катовице 22 февраля. Полиция установила, что на момент правонарушения в крови водителя было 2 промилле алкоголя. Пьяным водителем оказался 52-летний гражданин Украины, проживающий в Силезии.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Кроме тюремного срока, украинец будет вынужден заплатить крупный штраф и оплатит ремонт всех разбитых машин, так как он был в состоянии алкогольного опьянения, и его страховая компания не покроет расходы.

В середине января под Варшавой произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, включая двоих украинцев.

До этого в декабре на юге Польши поезд врезался в фургон, в котором находились два пьяных украинца. Пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее сообщалось, что количество отказов украинцам во въезде в Польшу при пересечении границы колоссально выросло в 2019 году. По словам исполнительного директора организации «Европы без барьеров» Ирины Сушко, это связано с внедрением безвизового режима, из-за которого продолжается «перенос» отказов из консульств непосредственно на границу.